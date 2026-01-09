Les Oiseaux de Trottoir à La Grange Ouverte La Grange Ouverte Saint-Martin-en-Vercors
Les Oiseaux de Trottoir à La Grange Ouverte La Grange Ouverte Saint-Martin-en-Vercors mardi 17 février 2026.
Les Oiseaux de Trottoir à La Grange Ouverte
La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17 19:35:00
2026-02-17
Orchestre Chansonnier à géométrie variable et à vocation voyageuse.
La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com
English :
Orchestre Chansonnier with variable geometry and travelling vocation.
