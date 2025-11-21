Les Oiseaux de Trottoir Fanfare La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Les Oiseaux de Trottoir Fanfare
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
2025-11-21
Orchestre cyclo itinérant chansonnier.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Itinerant cyclo orchestra.
German :
Wanderndes Cyclo-Orchester, das Lieder singt.
Italiano :
Una ciclo-orchestra itinerante con canzoni.
Espanol :
Una cicloorquesta ambulante con canciones.
L’événement Les Oiseaux de Trottoir Fanfare Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-31 par Valence Romans Tourisme