Les Oiseaux de Trottoir Fanfare La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Les Oiseaux de Trottoir Fanfare

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Orchestre cyclo itinérant chansonnier.

lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Itinerant cyclo orchestra.

German :

Wanderndes Cyclo-Orchester, das Lieder singt.

Italiano :

Una ciclo-orchestra itinerante con canzoni.

Espanol :

Una cicloorquesta ambulante con canciones.

