Les Oiseaux de trottoir Sur le marché Montsauche-les-Settons

Début : 2025-10-09 17:00:00
fin : 2025-10-09 19:00:00
2025-10-09
Du 6 au 17 octobre “Les Oiseaux de trottoir” en tournée dans le Morvan Orchestre chansonnier cyclo-itinérant, concerts à prix libre et conscient.
-Jeudi 9 octobre sur le marché de Montsauche les Settons à 17h
-Mercredi 15 octobre sur le marché de Moux en Morvan à 16h
Info lesoiseauxdetrottoir@gmail.com .
lesoiseauxdetrottoir@gmail.com
