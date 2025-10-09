Les Oiseaux de trottoir Sur le marché Montsauche-les-Settons

Du 6 au 17 octobre “Les Oiseaux de trottoir” en tournée dans le Morvan Orchestre chansonnier cyclo-itinérant, concerts à prix libre et conscient.

-Jeudi 9 octobre sur le marché de Montsauche les Settons à 17h

-Mercredi 15 octobre sur le marché de Moux en Morvan à 16h

Info lesoiseauxdetrottoir@gmail.com .

Sur le marché Le bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lesoiseauxdetrottoir@gmail.com

