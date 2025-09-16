Les Oiseaux de Trottoir Ferme du Wern Ploubezre

Les Oiseaux de Trottoir Ferme du Wern Ploubezre mardi 16 septembre 2025.

Les Oiseaux de Trottoir

Ferme du Wern 56 rue JM Le Foll Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 16:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Pour clore la saison , le marché de producteurs de la Ferme du Wern organise un concert.

Au programme de 16h à 19h Marché de producteurs bio et locaux (produits laitiers, fromages, pain, légumes, pâtes fraîches, gâteaux, viande de porc et de bœuf, miel, gâteaux bretons, tisanes…)

– à partir de 19h Concert des Oiseaux de Trottoir

Orchestre chansonnier cyclo-itinérant à géométrie libre et à vocation voyageuse , mêlant des musiciens professionnels et amateurs venus des quatre coins de France, les Oiseaux de Trottoir feront étape le 16 septembre à la Ferme du Wern lors de leur tournée de 3 semaines partit du sud Manche. Pour la première fois depuis la création de l’orchestre, la tournée mêlera du cirque à la musique.

Leur répertoire, éclectique et poético-festif, s’articule autour de réarrangements audacieux et originaux de classiques de la chanson française (Georges Brassens, Charles Aznavour, Pierre Perret, etc.) et internationale. Il comporte également des compositions originales, des berceuses revisitées, des poèmes mis en musique et bien d’autres surprises, pour tous âges et tous publics.

Restauration possible sur place proposée par l’association « Les Vagues des Terres ».

(Paella végétarienne ou non 10€ réservation conseillée au 06.46.62.08.95) .

Ferme du Wern 56 rue JM Le Foll Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 21 93 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Oiseaux de Trottoir Ploubezre a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose