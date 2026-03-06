Les oiseaux d’eau amoureux

lac kir Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Au bord du Lac Kir, cette sortie familiale pour les 3–12 ans invite à observer, imiter et protéger les oiseaux d’eau en plein bal amoureux. Une aventure joyeuse et sensorielle pour devenir Gardien·ne du lac ! .

lac kir Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 26 25 72 fanny.borey@chouette-nature.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les oiseaux d’eau amoureux

L’événement Les oiseaux d’eau amoureux Dijon a été mis à jour le 2026-03-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)