Les oiseaux d’eau amoureux Dijon samedi 14 mars 2026.
lac kir Dijon Côte-d’Or
2026-03-14
Au bord du Lac Kir, cette sortie familiale pour les 3–12 ans invite à observer, imiter et protéger les oiseaux d’eau en plein bal amoureux. Une aventure joyeuse et sensorielle pour devenir Gardien·ne du lac ! .
lac kir Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 26 25 72 fanny.borey@chouette-nature.fr
