Les oiseaux d’eau du Domaine du Plessis Migné

Les oiseaux d’eau du Domaine du Plessis

Le Plessis Migné Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 08:30:00

fin : 2026-06-12 11:30:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-05 2026-06-12

Balade à la découverte des étangs, de la faune et de la flore du Plessis suivie d’une dégustation de produits locaux.

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre nous ouvre les portes de sa magnifique propriété privée de 220 hectares en plein cœur de Brenne à Migné. Accompagnés d’un technicien animateur, nous découvrirons les étangs, la faune et la flore présente sur le site. Cette balade sera suivie d’une dégustation de produits locaux. 5 .

Le Plessis Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Exceptional discovery of a private site in the heart of the Brenne.

