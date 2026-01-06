Les oiseaux d’eau hivernants

Olivet Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 11:00:00

Date(s) :

2026-02-21

L’hiver est idéal pour observer les oiseaux nombreux et variés sur les étangs. Ce sera l’occasion d’en apprécier les couleurs, les formes et les comportements qui les caractérisent.

L’hiver est idéal pour observer les oiseaux nombreux et variés sur les étangs. Ce sera l’occasion d’en apprécier les couleurs, les formes et les comportements qui les caractérisent. .

Olivet 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Winter is the ideal time to observe the many and varied birds on the ponds. It’s an opportunity to appreciate the colors, shapes and behaviors that characterize them.

L’événement Les oiseaux d’eau hivernants Olivet a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME