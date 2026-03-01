« Les Oiseaux déguisés » : Patrice Huguier sous le regard de Françoise Huguier, photographe et académicienne Galerie Le Bonheur est dans l’instant Paris
« Les Oiseaux déguisés » : Patrice Huguier sous le regard de Françoise Huguier, photographe et académicienne Galerie Le Bonheur est dans l’instant Paris mardi 24 mars 2026.
La photographe Françoise Huguier signe le regard et la transmission autour de l’œuvre plastique de Patrice Huguier : sculptures-objets, assemblages, collages.
Le titre, emprunté à Louis Aragon, évoque un jeu de transformation : l’objet change de rôle, se déplace, se métamorphose.
Deux temps forts en présence de la photographe :
– Vernissage le jeudi 26 mars dès 18h
– Concert le jeudi 2 avril – 18h avec Mama Sissoko, grande figure de la scène musicale malienne.
« Les oiseaux déguisés » est une exposition hommage qui ouvre l’atelier de Patrice Huguier : un monde d’objets trouvés, déplacés, assemblés, devenus sculptures, et une manière de voir qui les fait basculer dans un univers à part.
Du mardi 24 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Galerie Le Bonheur est dans l’instant 72, rue Amelot 75011 Paris
sdeleagefranchet@gmail.com
