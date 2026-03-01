La photographe Françoise Huguier signe le regard et la transmission autour de l’œuvre plastique de Patrice Huguier : sculptures-objets, assemblages, collages.

Le titre, emprunté à Louis Aragon, évoque un jeu de transformation : l’objet change de rôle, se déplace, se métamorphose.

Deux temps forts en présence de la photographe :

– Vernissage le jeudi 26 mars dès 18h

– Concert le jeudi 2 avril – 18h avec Mama Sissoko, grande figure de la scène musicale malienne.

« Les oiseaux déguisés » est une exposition hommage qui ouvre l’atelier de Patrice Huguier : un monde d’objets trouvés, déplacés, assemblés, devenus sculptures, et une manière de voir qui les fait basculer dans un univers à part.

Du mardi 24 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Galerie Le Bonheur est dans l’instant 72, rue Amelot 75011 Paris

sdeleagefranchet@gmail.com



