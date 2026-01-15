Les oiseaux des Gorges de la Dourbie LPO La Roque-Sainte-Marguerite

Les oiseaux des Gorges de la Dourbie LPO

Dimanche 2026-05-10

2026-05-10

Les oiseaux des gorges de la Dourbie (La Roque Saint-Marguerite -12)

Nous vous proposons une randonnée autour de Saint-Véran et de Montméjean pour découvrir la diversité d’oiseaux des gorges de

la Dourbie.

Envoyer un SMS en premier contact.

> Jean-Luc Naudin & 06 66 57 04 42

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Lieu de RDV communiqué à la réservation La Roque-Sainte-Marguerite 12100 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42

