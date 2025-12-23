Les oiseaux des jardins, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Les oiseaux des jardins

Une balade dans le bourg de Loc-Éguiner pour observer les oiseaux de nos jardins et apprendre à les reconnaître.

Rdv, à 14h, sur la parking de l’Église, Lieu-dit de Loc-Éguiner, à St-Thégonnec.

Sur inscription 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com

Annulation possible suivant les conditions météos.

Animation gratuite proposée en partenariat avec la commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. .

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

