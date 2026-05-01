Plogoff

Les oiseaux des landes

Chapelle Notre-Dame de Bon Voyage Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 08:00:00

fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Vous vous baladez dans les landes du Cap Sizun sans savoir quels oiseaux vous entendez chanter parmi les ajoncs et les fourrés ?

Venez donc nous rejoindre pour une balade matinale avec Erwan Stricot, l’animateur Natura 2000, pour en apprendre plus sur ces habitants à plumes ! .

Chapelle Notre-Dame de Bon Voyage Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : Les oiseaux des landes

L’événement Les oiseaux des landes Plogoff a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz