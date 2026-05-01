Les oiseaux des landes Plogoff
Les oiseaux des landes Plogoff mercredi 20 mai 2026.
Plogoff
Les oiseaux des landes
Chapelle Notre-Dame de Bon Voyage Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 08:00:00
fin : 2026-05-20 11:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Vous vous baladez dans les landes du Cap Sizun sans savoir quels oiseaux vous entendez chanter parmi les ajoncs et les fourrés ?
Venez donc nous rejoindre pour une balade matinale avec Erwan Stricot, l’animateur Natura 2000, pour en apprendre plus sur ces habitants à plumes ! .
Chapelle Notre-Dame de Bon Voyage Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les oiseaux des landes
L’événement Les oiseaux des landes Plogoff a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Plogoff (Finistère)
- Visite guidée Au Raz de la Pointe Plogoff 19 mai 2026
- Visite guidée Au Raz de la Pointe Plogoff 20 mai 2026
- Visite guidée Au Raz de la Pointe Plogoff 21 mai 2026
- Visite guidée Au Raz de la Pointe Plogoff 22 mai 2026
- La Pointe du Raz à l’heure des Phares Plogoff 23 mai 2026