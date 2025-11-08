Les oiseaux des marais

Mairie Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Avant que les marais ne blanchissent, nous irons à la rencontre des migrateurs et des premiers hivernants.

Rendez-vous devant la mairie de Graignes-Mesnil-Angot d’où nous rejoindrons le parking du pont du Port des Planques, quelques kilomètres au nord de Graignes (ce parking est exigu et peut ne pas suffire, donc si nécessaire nous nous regrouperons pour ce court trajet) Réservation obligatoire. .

Mairie Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie reservemaraistaute@gonm.org

English : Les oiseaux des marais

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les oiseaux des marais Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2025-10-28 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin