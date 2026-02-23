Les oiseaux des milieux agricoles avec la LPO

25 Chemin de la Serre Villesèque Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2026-03-04 09:30:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

2026-03-04

Venez découvrir quelques-unes des espèces d'oiseaux des milieux agricoles du Quercy Blanc en parcourant les parcelles de lavande biologique du Mas de l'essentiel.

Sophie et David Girard, exploitants, qui nous présenteront le domaine, leur production et la place faite ici à la nature. Les oiseaux des milieux agricoles sont en déclin. Le programme "Terres de Biodiversité" de la LPO Occitanie œuvre à leur conservation en accompagnant les agriculteurs vers une meilleure prise en compte de la biodiversité dans leurs pratiques.

25 Chemin de la Serre Villesèque 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12 contact@lemasdelessentiel.fr

English :

Come and discover some of the bird species of the Quercy Blanc farmlands as you stroll through the organic lavender fields of Mas de l’essentiel.

Farmers Sophie and David Girard will introduce us to the estate, their production and the place given here to nature

L’événement Les oiseaux des milieux agricoles avec la LPO Villesèque a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Cahors Vallée du Lot