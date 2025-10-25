Les oiseaux des zones humides avec la LPO Plage des Quinconces RV devant l’étang Andernos-les-Bains

Les oiseaux des zones humides avec la LPO

Plage des Quinconces RV devant l’étang Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides !

Qui sont les oiseaux du Bassin d’Arcachon en cette saison ?

Participer à une promenade guidée avec des animateurs de la LPO est une excellente façon d’apprendre à les identifier et à comprendre leur comportement.

Ils pourront partager des informations sur les habitats, les migrations et les particularités de chaque espèce.

Des espèces comme la Bernache cravant et le Canard colvert sont souvent visibles dans les zones humides.

N’oubliez pas d’apporter des jumelles et un carnet pour prendre des notes sur vos observations !

Places limitées à 20-25 personnes Réservez vite ! .

