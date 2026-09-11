Les oiseaux du bassin Port Ostréicole étang David Allègre Andernos-les-Bains
mardi 20 octobre 2026 · Port Ostréicole étang David Allègre · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Les oiseaux du bassin
Port Ostréicole étang David Allègre Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 13:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Une belle opportunité pour les amateurs de nature et d’ornithologie !
La balade avec Béatrice, guide nature, vous permettra d’explorer l’étang et les anciens réservoirs à poissons des Quinconces, qui sont des habitats idéaux pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
Vous aurez la chance d’observer ces magnifiques créatures dans leur environnement naturel, tout en apprenant sur leur comportement et leur habitat.
C’est une activité parfaite pour toute la famille, et même les plus jeunes pourront s’émerveiller devant la diversité des oiseaux.
N’oubliez pas d’apporter des jumelles si vous en avez, cela rendra l’observation encore plus enrichissante !
Si vous avez des questions sur ce que vous pourriez voir ou sur la façon de vous préparer pour cette sortie, nous sommes là pour vous aider !
Toute réservation enfant doit être accompagnée d’un adulte.
Aucun billet en vente sur place. uni .
Port Ostréicole étang David Allègre Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les oiseaux du bassin
L’événement Les oiseaux du bassin Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Retrouvons-nous au théâtre pour le dévoilement de la saison 2026-2027 ! Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains 11 septembre 2026
- Vente d’oeuvres au profit des sinistrés des incendies Près de l’église Saint Eloi Andernos-les-Bains 12 septembre 2026
- Vide-greniers ASPTT/CADG Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Journée Porte Ouverte de l’association Feelethik Skate Park Andernos-les-Bains 13 septembre 2026
- Navette Don de plasma Andernos-les-Bains 15 septembre 2026