Les oiseaux du bassin Port Ostréicole étang David Allègre Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Les oiseaux du bassin

Port Ostréicole étang David Allègre Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 13:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Une belle opportunité pour les amateurs de nature et d’ornithologie !

La balade avec Béatrice, guide nature, vous permettra d’explorer l’étang et les anciens réservoirs à poissons des Quinconces, qui sont des habitats idéaux pour de nombreuses espèces d’oiseaux.

Vous aurez la chance d’observer ces magnifiques créatures dans leur environnement naturel, tout en apprenant sur leur comportement et leur habitat.

C’est une activité parfaite pour toute la famille, et même les plus jeunes pourront s’émerveiller devant la diversité des oiseaux.

N’oubliez pas d’apporter des jumelles si vous en avez, cela rendra l’observation encore plus enrichissante !

Si vous avez des questions sur ce que vous pourriez voir ou sur la façon de vous préparer pour cette sortie, nous sommes là pour vous aider !

Toute réservation enfant doit être accompagnée d’un adulte.

Aucun billet en vente sur place. uni .

Port Ostréicole étang David Allègre Av du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Les oiseaux du bassin

L’événement Les oiseaux du bassin Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains