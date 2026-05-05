Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les oiseaux du bord de mer, Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien, Sallenelles

Les oiseaux du bord de mer, Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien, Sallenelles

Les oiseaux du bord de mer, Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien, Sallenelles lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien

Adresse : Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien SALLENELLES

Ville : 14121 Sallenelles

Département : Calvados

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Les oiseaux du bord de mer 6 juillet – 10 août, les lundis Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:30:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T17:00:00+02:00

Partez en compagnie d’un ornithologue à la découverte des oiseaux de l’estuaire de l’Orne. En fonction de la marée, les oiseaux dorment, se nourrissent, se nettoient… Sternes, chevaliers, mouettes et goélands et bien d’autres choses seront à découvrir dans cet estuaire.
(5km/2h30) – Niveau 1

Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien Parking au croisement du boulevard maritime et la rue Léopold Trébutien SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 43 52 56 »}, {« type »: « email », « value »: « james.jean-baptiste@gonm.org »}]
Partez en compagnie d’un ornithologue à la découverte des oiseaux de l’estuaire de l’Orne. En fonction de la marée, les oiseaux dorment, se nourrissent, se nettoient… Sternes, chevaliers, mouett…

À voir aussi à Sallenelles (Calvados)