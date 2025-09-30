Les oiseaux du cimetière du Père Lachaise Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux du cimetière du Père Lachaise Maison Paris Nature Paris mardi 30 septembre 2025.

[Sortie]

Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce cimetière en cette saison lors d’une sortie matinale. Apporter des jumelles.
Le mardi 30 septembre 2025
de 09h00 à 10h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv