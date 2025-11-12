Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les oiseaux du cimetière Père Lachaise Maison Paris Nature Paris mercredi 12 novembre 2025.

Rendez-vous devant l’entrée « Porte Gambetta » (croisement de la rue des Rondeaux et de l’avenue du Père Lachaise).

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Sortie]

Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce cimetière en cette saison lors d’une sortie matinale. Apporter des jumelles.
Le mercredi 12 novembre 2025
de 09h30 à 11h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv