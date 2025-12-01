Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes Lac Daumesnil Paris

Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux.

On y trouve bien entendu des oiseaux d’eau comme le cygne tuberculé, ou encore les bernaches du Canada, mais aussi la poule d’eau et la foulque macroule.

On remarquera l’élégant grèbe huppé.

Parfois le martin-pêcheur vient capturer de petits poissons !

Dans les arbres à l’entour, de nombreux passereaux : mésanges, chardonnerets, pinsons, rougegorges et merles.

Enfin le pic vert n’est jamais loin et régulièrement on peut observer le pic épeiche

Organisée par Sébastien, guide ornitho, passionné par l’ornithologie depuis plus de 20 ans.

A réserver sur Econature

Découvrir la diversité des oiseaux du lac Daumesnil.

Le dimanche 28 décembre 2025

de 09h30 à 11h30

payant

De 6 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-28T10:30:00+01:00

fin : 2025-12-28T12:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-28T09:30:00+02:00_2025-12-28T11:30:00+02:00

Lac Daumesnil Métro Porte Dorée 75012 Paris

https://www.eco-nature.org/experience/balade-ornithologique-bois-vincennes?date=2023-08-16T09:30 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079880052325 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079880052325