Les oiseaux du lac d'Hossegor Soorts-Hossegor dimanche 7 septembre 2025.

Lac D'Hossegor Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07 2025-09-21 2025-10-05 2025-10-19

Les Oiseaux du Lac d'Hossegor découverte avec un guide

Découverte et observation des espèces avec un Guide nature ornithologue

Sortie de 2h 15euros par personne

De 9h à 11h

Nature Landes Pays basque inscription & infos au 06 85 97 20 63

Lieu Lac d’Hossegor .

Lac D'Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 20 63

English : Les oiseaux du lac d'Hossegor

Les Oiseaux du Lac d’Hossegor discovery with a guide

German : Les oiseaux du lac d'Hossegor

Die Vögel des Sees von Hossegor Entdeckung mit einem Führer

Italiano :

Gli uccelli del Lac d’Hossegor scoperta con guida

Espanol : Les oiseaux du lac d'Hossegor

Las aves del lago de Hossegor descubrimiento con guía

L’événement Les oiseaux du lac d’Hossegor Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Hossegor