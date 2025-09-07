Les oiseaux du lac d’Hossegor Soorts-Hossegor
Les Oiseaux du Lac d’Hossegor découverte avec un guide
Découverte et observation des espèces avec un Guide nature ornithologue
Sortie de 2h 15euros par personne
De 9h à 11h
Nature Landes Pays basque inscription & infos au 06 85 97 20 63
Lieu Lac d’Hossegor .
Lac D’Hossegor Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 97 20 63
English : Les oiseaux du lac d’Hossegor
Les Oiseaux du Lac d’Hossegor discovery with a guide
German : Les oiseaux du lac d’Hossegor
Die Vögel des Sees von Hossegor Entdeckung mit einem Führer
Italiano :
Gli uccelli del Lac d’Hossegor scoperta con guida
Espanol : Les oiseaux du lac d’Hossegor
Las aves del lago de Hossegor descubrimiento con guía
