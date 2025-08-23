Les oiseaux du littoral, Parking de l’église, Pennedepie

Les oiseaux du littoral Dimanche 18 octobre, 09h00 Parking de l’église Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T09:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T09:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00

Le littoral de la Côte Fleurie n’est pas uniquement un lieu de détente, de promenade et de jeux ! La plage est aussi un espace naturel et sauvage, fréquenté par de nombreux oiseaux du bord de mer. Ces derniers y trouvent en effet refuge quand la marée monte et nourriture lorsqu’elle découvre les étendues vaseuses et sableuses riches en vers, coquillages et petits crustacés. Accompagné d’un guide nature de la Maison de l’Estuaire, venez découvrir les multiples facettes de la plage de Pennedepie, à l’occasion d’une balade à marée basse. (2km/2h30) – Niveau 1

Parking de l’église Parking de l’églisePas de descriptionPENNEDEPIE Pennedepie 14600 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://visites.ot-honfleur.fr/visites-patrimoine-nature/maison-de-lestuaire/22-les-oiseaux-du-littoral »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 89 23 30 »}]

La plage est aussi un espace naturel et sauvage, fréquenté par de nombreux oiseaux du bord de mer. Ces derniers y trouvent en effet refuge quand la marée monte et nourriture lorsqu’elle découvre l…