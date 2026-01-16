Les oiseaux du marais et des bois Picauville
Les oiseaux du marais et des bois Picauville dimanche 15 février 2026.
Les oiseaux du marais et des bois
Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche
Début : 2026-02-15 10:00:00
fin : 2026-02-15 12:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Sortie nature à la découverte des oiseaux du marais et des bois (Bois de Limors). Réservation obligatoire. .
Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net
