Les oiseaux du marais et des bois

Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 12:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Sortie nature à la découverte des oiseaux du marais et des bois (Bois de Limors). Réservation obligatoire. .

Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les oiseaux du marais et des bois

L’événement Les oiseaux du marais et des bois Picauville a été mis à jour le 2026-01-16 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin