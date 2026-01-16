Les oiseaux du marais et des bois Picauville

Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche

Sortie nature à la découverte des oiseaux du marais et des bois (Bois de Limors). Réservation obligatoire.   .

Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80  laurentlegrand50@laposte.net

