Les oiseaux du marais

Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Sortie nature à la découverte des oiseaux du marais de Longuerac et des bois (bois de limors). Payant. Réservation obligatoire. .

Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net

English : Les oiseaux du marais

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les oiseaux du marais Picauville a été mis à jour le 2025-10-28 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin