Les oiseaux du marais Picauville

Les Moitiers-en-Bauptois Picauville Manche
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
2025-12-14
Sortie nature à la découverte des oiseaux du marais de Longuerac et des bois (bois de limors). Payant. Réservation obligatoire. .
Les Moitiers-en-Bauptois Picauville 50360 Manche Normandie +33 7 83 47 41 80 laurentlegrand50@laposte.net
