Les oiseaux du Parc Beaumont RDV kiosque Parc Beaumont Pau
jeudi 22 octobre 2026 · RDV kiosque Parc Beaumont · Pau
Informations pratiques
Pau
Les oiseaux du Parc Beaumont
RDV kiosque Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Enfant à partir de 5 ans – visite tout public
Durée 2h
Partez pour une balade ornitho’ludique en famille à la découverte des oiseaux trouvant le gîte et le couvert dans le majestueux Parc Beaumont. Petits et grands observeront, jumelles en main, les passereaux cachés dans les arbres et les oiseaux du lac. Grâce à des jeux d’observation, chacun apprendra à reconnaître différentes espèces tout en s’amusant.
Une sortie conviviale pour éveiller la curiosité , partager un moment en famille et découvrir l’incroyable diversité de Pau. .
RDV kiosque Parc Beaumont Allée Paul Valéry Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Les oiseaux du Parc Beaumont
L’événement Les oiseaux du Parc Beaumont Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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