Les oiseaux du parc des Buttes Chaumont Maison Paris Nature Paris
Rendez-vous à la sortie du métro Botzaris Paris 19e
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce parc en cette saison lors d’une sortie matinale. Apporter des jumelles.
Le mercredi 10 septembre 2025
de 09h00 à 10h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
