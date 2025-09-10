Les oiseaux du parc des Buttes Chaumont Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux du parc des Buttes Chaumont Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux du parc des Buttes Chaumont Maison Paris Nature Paris mercredi 10 septembre 2025.

Rendez-vous à la sortie du métro Botzaris Paris 19e

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]

Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce parc en cette saison lors d’une sortie matinale. Apporter des jumelles.
Le mercredi 10 septembre 2025
de 09h00 à 10h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-10T12:00:00+02:00
fin : 2025-09-10T13:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-10T09:00:00+02:00_2025-09-10T10:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv