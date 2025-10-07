Les oiseaux du parc Monceau Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux du parc Monceau

mardi 7 octobre 2025.

Rendez-vous dans le parc à la Rotonde de Chartres depuis le métro Monceau boulevard de Courcelles

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Le temps d’une balade, venez découvrir les espèces d’oiseaux qui ont su profiter des ressources offertes par le parc Monceau.

Le mardi 07 octobre 2025

de 09h30 à 10h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv