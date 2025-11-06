Les oiseaux du Parc Montsouris Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux du Parc Montsouris
jeudi 6 novembre 2025.

Rendez-vous devant l’entrée du parc située à l’angle de la rue Nansouty et du boulevard Jourdan

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'inscription est gratuite mais obligatoire.

Le temps d’une balade, venez découvrir les espèces d’oiseaux qui ont su profiter des ressources offertes par le parc Montsouris. Apporter des jumelles.

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature
Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide
75012 Paris

