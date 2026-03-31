Les oiseaux du site Natura 2000 des étangs entre Istres et Fos Istres
Les oiseaux du site Natura 2000 des étangs entre Istres et Fos Istres mercredi 22 avril 2026.
Les oiseaux du site Natura 2000 des étangs entre Istres et Fos
Mercredi 22 avril 2026 de 9h à 11h.
Durée 2h. Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 09:00:00
fin : 2026-04-22 11:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Découvrez les oiseaux du site Natura 2000 des étangs entre Istres et Fos !
L’étang de Rassuen à Istres permet une observation rapprochée de nombreux oiseaux parmi lesquels les Flamants roses, les Échasses blanches ou encore les Hérons cendrés et Aigrettes.
En compagnie de l’animateur Natura 2000 et d’un naturaliste expérimenté, venez profiter de ce moment privilégié. .
Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org
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English :
Discover the birds of the Natura 2000 site of the ponds between Istres and Fos!
L’événement Les oiseaux du site Natura 2000 des étangs entre Istres et Fos Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
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