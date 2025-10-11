Les oiseaux en automne Vierzon

Les oiseaux en automne Vierzon samedi 11 octobre 2025.

Les oiseaux en automne

Sentier de la Salamandre Vierzon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

En automne, les arbres se préparent pour l’hiver, la végétation se fait moins dense et les animaux encore actifs, sont plus visibles. Venez observer la faune sauvage de ce site.

Sentier de la Salamandre Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 02 51 17 cher@lpo.fr

English :

In autumn, the trees prepare for winter, the vegetation becomes less dense and the animals, still active, are more visible. Come and observe the wildlife on this site.

German :

Im Herbst bereiten sich die Bäume auf den Winter vor, die Vegetation wird weniger dicht und die noch aktiven Tiere sind besser zu sehen. Beobachten Sie die Wildtiere an diesem Standort.

Italiano :

In autunno gli alberi si preparano all’inverno, la vegetazione diventa meno fitta e gli animali ancora attivi sono più visibili. Venite a osservare la fauna selvatica in questo sito.

Espanol :

En otoño, los árboles se preparan para el invierno, la vegetación se vuelve menos densa y los animales que siguen activos son más visibles. Venga a observar la fauna de este paraje.

