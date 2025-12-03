Les Oiseaux en hiver Peillac
Les Oiseaux en hiver Peillac mercredi 21 janvier 2026.
Peillac Morbihan
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 16:30:00
2026-01-21
Quels oiseaux vivent dans les jardins en hiver? Apprenez à en reconnaître certains, visuellement et grâce à leurs chants. Entrainez-vous pour le comptage national des oiseaux, qui a lieu chaque année le dernier week-end de janvier. Rendez-vous au Jardin des Noisetiers. Repli à l’abri en cas de mauvaise météo.
A partir de 5 ans
Réservation par SMS svp, merci. .
+33 7 67 66 06 09
