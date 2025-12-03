Les Oiseaux en hiver

Lieux exacte communiqué ultérieurement Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Quels oiseaux vivent dans les jardins en hiver? Apprenez à en reconnaître certains, visuellement et grâce à leurs chants. Entrainez-vous pour le comptage national des oiseaux, qui a lieu chaque année le dernier week-end de janvier. Rendez-vous au Jardin des Noisetiers. Repli à l’abri en cas de mauvaise météo.

A partir de 5 ans

Réservation par SMS svp, merci. .

Lieux exacte communiqué ultérieurement Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 67 66 06 09

English :

L’événement Les Oiseaux en hiver Peillac a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PAYS DE REDON