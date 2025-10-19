Les oiseaux forestiers Verneuil

Les oiseaux forestiers Verneuil dimanche 19 octobre 2025.

Les oiseaux forestiers

Forêt des Abbayes Verneuil Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 11:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Christine et Pierre vous guideront sur les sentiers à ambiances contrastées avec une curiosité unique dans le Cher un très bel alignement d’arbres têtards. Et bien évidemment nous irons à la découverte des oiseaux forestiers encore bien actifs à cette époque de l’année.

La ligue pour la protection des oiseaux LPO Cher organise une balade à Verneuil sur l’’Espace naturel sensible de la forêt des Abbayes le dimanche 19 octobre 2025. Durée 2 heures de 9h30 à 11h30. Animation gratuite. Prêt de jumelles.

Inscription par mail à cher@lpo.fr . Limité à 20 personnes.

Renseignements supplémentaires fournis après inscription. 0 .

Forêt des Abbayes Verneuil 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 02 51 17 cher@lpo.fr

English :

Christine and Pierre will guide you along the contrasting trails, with a unique sight in the Cher: a beautiful line of pollarded trees. And, of course, we’ll be on the lookout for forest birds that are still very active at this time of year.

German :

Christine und Pierre führen Sie auf Pfaden mit kontrastreichen Stimmungen und einer im Departement Cher einzigartigen Kuriosität: einer sehr schönen Reihe von Kopfbäumen. Und natürlich werden wir auch die Waldvögel entdecken, die zu dieser Jahreszeit noch sehr aktiv sind.

Italiano :

Christine e Pierre vi guideranno lungo sentieri dalle atmosfere contrastanti e con una curiosità unica nello Cher: una bella fila di alberi impollinati. E, naturalmente, andremo alla scoperta degli uccelli della foresta, ancora molto attivi in questo periodo dell’anno.

Espanol :

Christine y Pierre le guiarán por senderos con ambientes contrastados y una curiosidad única en el Cher: una hermosa hilera de árboles desmochados. Y, por supuesto, descubriremos las aves del bosque que siguen muy activas en esta época del año.

L’événement Les oiseaux forestiers Verneuil a été mis à jour le 2025-09-13 par PIT LE DUNOIS