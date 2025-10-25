Les oiseaux hivernants de Brenne à Foucault

Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-07 09:00:00

fin : 2026-11-29 11:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-14 2026-11-28 2026-12-05

Venez rencontrer les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui fréquentent la Brenne en hiver. Votre guide tiendra une longue vue à votre disposition et vous fournira toutes les explications, et anecdotes en rapport avec les espèces observées.

Venez rencontrer les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau qui fréquentent la Brenne en hiver. Votre guide tiendra une longue vue à votre disposition et vous fournira toutes les explications, et anecdotes en rapport avec les espèces observées. 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire objectifbrenne@gmail.com

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English :

Come and meet the many species of waterfowl that frequent the Brenne in winter. Your guide will have a telescope at your disposal and will provide you with all the explanations and anecdotes relating to the species observed.

L’événement Les oiseaux hivernants de Brenne à Foucault Rosnay a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne