Les oiseaux hivernants de la Réserve Massé-Foucault

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-12-16 16:30:00

Date(s) :

2026-10-27 2026-12-16

L’hiver est une saison propice pour découvrir des espèces en halte migratoire ou en hivernage.

Lorsque l’anticyclone de Sibérie souffle le froid, les oiseaux nordiques quittent le cercle polaire pour migrer plus au sud et séjourner en Brenne. L’hiver est donc une saison propice pour découvrir des espèces en halte migratoire ou en hivernage, certaines profitent des vasières, qui apparaissent au rythme des pêches d’étangs et sondent la vase à la recherche de menues proies, d’autres harponnent quelques poissons endormis par le froid. La Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault est l’un des sites les plus attractifs pour les oiseaux d’eau en halte migratoire et en hivernage. Pénétrons au cœur de la réserve pour observer et mieux connaître les oiseaux, leur migration, leur mode de vie… .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Observation of a large variety of ducks and waders during the winter, season during which they leave the polar circle to stay in Brenne.

L’événement Les oiseaux hivernants de la Réserve Massé-Foucault Rosnay a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne