Les oiseaux hivernants de la Réserve naturelle régionale du Pourra Domaine du Ranquet Port-de-Bouc

Les oiseaux hivernants de la Réserve naturelle régionale du Pourra Domaine du Ranquet

Mardi 17 février 2026 de 10h à 12h. Réserve naturelle régionale du Pourra Domaine du Ranquet Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

2026-02-17

Explorez la Réserve naturelle régionale du Pourra-Domaine du Ranquet au cours d’une balade pour observer les oiseaux

En hiver, les étangs entre Istres et Fos sont toujours aussi prisés par les oiseaux Flamants roses, hérons et canards sont au rendez-vous.



Parcourez ce site avec les gestionnaires pour observer son avifaune exceptionnelle.



Difficultés 4 km ; terrain plat



La Réserve naturelle régionale du Pourra-Domaine du Ranquet présente par sa position entre l’Étang de Berre et la Camargue, un lieu de passage et de reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. .

Réserve naturelle régionale du Pourra Domaine du Ranquet Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Explore the Pourra-Domaine du Ranquet Regional Nature Reserve on a birdwatching tour

