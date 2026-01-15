Les oiseaux hivernants de l’étang de Pontoux Étang de Pontoux Pontoux

Les oiseaux hivernants de l’étang de Pontoux

Étang de Pontoux Espace Naturel Sensible de l’étang de Pontoux Pontoux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

En hiver, les étangs de Saône-et-Loire deviennent des refuges essentiels pour des centaines d’oiseaux fuyant le froid des régions nordiques. Parmi eux, l’étang de Pontoux, classé Espace Naturel Sensible (ENS), se distingue par sa richesse ornithologique.

Accompagnés par un guide nature expert, les participants auront l’opportunité d’observer de près ces visiteurs du nord. Grâce à l’observatoire fermé de l’étang, vous profiterez d’un point de vue privilégié pour admirer ces oiseaux dans leur milieu naturel, sans les déranger. Une occasion unique de comprendre leur mode de vie, leurs stratégies d’adaptation à l’hiver, et les enjeux de leur conservation. Les zones humides, comme l’étang de Pontoux, jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité. Elles servent de sites d’alimentation, de repos et d’hivernage pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Pourtant, ces milieux sont aujourd’hui menacés par le changement climatique, les dérangements et la réduction des habitats naturels.

Cette matinée s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques et des espèces qui en dépendent. En participant, il vous sera permis de mieux connaître ces oiseaux et les actions de préservation menées par le Département de Saône-et-Loire. .

Étang de Pontoux Espace Naturel Sensible de l’étang de Pontoux Pontoux 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

L’événement Les oiseaux hivernants de l’étang de Pontoux Pontoux a été mis à jour le 2026-01-12 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III