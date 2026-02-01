Les oiseaux marins du Cap Fréhel Entre les deux phares Plévenon

Les oiseaux marins du Cap Fréhel

Cap Fréhel Plévenon Côtes-d'Armor

2026-02-16 14:00:00

2026-02-16 16:00:00

2026-02-16

Uniques en Bretagne, les falaises du Cap Fréhel accueillent chaque année de nombreuses espèces d’oiseaux fidèles à leur site de reproduction. Apprenez à les reconnaître et découvrez leurs particularités.

A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements chauds. Réservation obligatoire .

Cap Fréhel Plévenon 22240 Côtes-d'Armor Bretagne

