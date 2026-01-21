LES OISEAUX MIGRATEURS LE RETOUR ! Hardanges

LES OISEAUX MIGRATEURS LE RETOUR !

Bel Air Hardanges Mayenne

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

2026-04-26

A la recherche des migrateurs sur les buttes d’Hardanges Tariers des prés, Traquets motteux, Hirondelles…

Prévoir jumelles, appareil photo et chaussures de marche.

Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Bel Air | Hardanges .

Bel Air Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99

English :

In search of migratory birds on the Hardanges hills: Meadow Pratincole, Cackling Wheatear, Swallows…

