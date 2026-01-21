LES OISEAUX MIGRATEURS LE RETOUR ! Hardanges
LES OISEAUX MIGRATEURS LE RETOUR ! Hardanges dimanche 26 avril 2026.
LES OISEAUX MIGRATEURS LE RETOUR !
Bel Air Hardanges Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
A la recherche des migrateurs sur les buttes d’Hardanges Tariers des prés, Traquets motteux, Hirondelles…
Prévoir jumelles, appareil photo et chaussures de marche.
Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Bel Air | Hardanges .
Bel Air Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In search of migratory birds on the Hardanges hills: Meadow Pratincole, Cackling Wheatear, Swallows…
L’événement LES OISEAUX MIGRATEURS LE RETOUR ! Hardanges a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne