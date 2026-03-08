Les oiseaux pour les petits Lussat

Les oiseaux pour les petits

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-16 2026-08-13

Cette animation propose aux tout-petits de découvrir les oiseaux à travers ce temps matinal rythmé de jeux et d’activités sensorielles. .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@cg23.fr

