Les oiseaux, reconnaissance et chants Bairon et ses environs

Les oiseaux, reconnaissance et chants

Place de la Mairie Bairon et ses environs Ardennes

Gratuit

Découverte des oiseaux communs de Boult-aux-Bois, initiation aux critères d’identification visuels et sonores.RDV sur le parking du gymnase de Grandpré Sortie gratuite

Place de la Mairie Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Discover the common birds of Boult-aux-Bois and learn how to identify them visually and acoustically

