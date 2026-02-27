Les oiseaux, reconnaissance et chants Buzancy
Les oiseaux, reconnaissance et chants Buzancy samedi 28 mars 2026.
Les oiseaux, reconnaissance et chants
Château Augeard Buzancy Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sortie d’identification des oiseaux communes, critères visuels et sonores Inscriptions gratuites et obligatoires
.
Château Augeard Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outing to identify common birds, visual and sound criteria Free, compulsory registration
L’événement Les oiseaux, reconnaissance et chants Buzancy a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme