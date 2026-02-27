Les oiseaux, reconnaissance et chants Buzancy

Les oiseaux, reconnaissance et chants

Château Augeard Buzancy Ardennes

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Sortie d’identification des oiseaux communes, critères visuels et sonores Inscriptions gratuites et obligatoires

Château Augeard Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

English :

Outing to identify common birds, visual and sound criteria Free, compulsory registration

