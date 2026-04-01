Notre-Dame-de-Bliquetuit

Les oiseux enchantent votre jardin

Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Balade nature écouter et reconnaître les oiseaux

Avec Marc Ballan, chargé de projet Atlas de la biodiversité communale

En ce début de printemps, partez pour une balade dédiée à l’écoute des oiseaux !

Apprenez à

* Reconnaître les chants (gazouillis, piaillements…)

* Identifier les oiseaux de votre jardin

* Observer à l’œil nu ou avec des jumelles

Prenez le temps d’écouter et de découvrir la richesse de la nature qui vous entoure.

Une sortie calme et accessible à tous les curieux de nature ! .

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Les oiseux enchantent votre jardin

L’événement Les oiseux enchantent votre jardin Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme