Les oiseux enchantent votre jardin Notre-Dame-de-Bliquetuit
Les oiseux enchantent votre jardin Notre-Dame-de-Bliquetuit mercredi 22 avril 2026.
Notre-Dame-de-Bliquetuit
Les oiseux enchantent votre jardin
Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Balade nature écouter et reconnaître les oiseaux
Avec Marc Ballan, chargé de projet Atlas de la biodiversité communale
En ce début de printemps, partez pour une balade dédiée à l’écoute des oiseaux !
Apprenez à
* Reconnaître les chants (gazouillis, piaillements…)
* Identifier les oiseaux de votre jardin
* Observer à l’œil nu ou avec des jumelles
Prenez le temps d’écouter et de découvrir la richesse de la nature qui vous entoure.
Une sortie calme et accessible à tous les curieux de nature ! .
Notre-Dame-de-Bliquetuit 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16
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English : Les oiseux enchantent votre jardin
L’événement Les oiseux enchantent votre jardin Notre-Dame-de-Bliquetuit a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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