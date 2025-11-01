Les Olivades aux Baux de Provence Hôtel Benvengudo Les Baux-de-Provence

Les Olivades aux Baux de Provence Hôtel Benvengudo Les Baux-de-Provence samedi 1 novembre 2025.

Les Olivades aux Baux de Provence

Samedi 1er novembre 2025 de 14h à 18h15. Hôtel Benvengudo 180 route d’Arles Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:15:00

Date(s) :

2025-11-01

La famille Beaupied, propriétaire de l’hôtel Benvengudo, vous ouvre ses portes le temps d’un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’olive.

14h45 Accueil & lancement des Olivades

Rendez-vous avec la famille Beaupied pour participer à la récolte des différentes variétés d’olives de l’oliveraie de La Benvengudo.

15h 16h30 Cueillette d’olives et découverte des différentes variétés du terroir dans l’oliveraie de La Benvengudo.

16h30 16h50 Pause gourmande accompagnée de douceurs préparées par le Chef Pâtissier de La Benvengudo.

17h Visite du Moulin de Castelas situé aux Baux-de-Provence où la famille Hugues vous ouvrira ses portes et vous dévoilera les secrets de fabrication de ses huiles d’olive mondialement réputées. Une dégustation guidée viendra éveiller vos papilles.

18h15 Retour à l’hôtel

À partir de 19h Apéritif & Dîner thématiques des Olivades en musique avec le groupe News Flamenco (sonorités gypsies). .

Hôtel Benvengudo 180 route d’Arles Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 32 54 reservations@benvengudo.com

English :

The Beaupied family, owners of the Hotel Benvengudo, open their doors to you for an exceptional olive weekend.

German :

Die Familie Beaupied, die das Hotel Benvengudo besitzt, öffnet Ihnen ihre Türen für ein außergewöhnliches Wochenende im Zeichen der Olive.

Italiano :

La famiglia Beaupied, proprietaria dell’hotel Benvengudo, vi apre le porte per un eccezionale fine settimana dedicato all’oliva.

Espanol :

La familia Beaupied, propietaria del hotel Benvengudo, le abre sus puertas para un fin de semana excepcional dedicado al olivo.

L’événement Les Olivades aux Baux de Provence Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme des Baux de Provence