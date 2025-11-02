Les Olivades du Téléthon Parking de la Salle des Fêtes Eygalières

Les Olivades du Téléthon

Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 8h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Reporté en cas de mauvais temps. Parking de la Salle des Fêtes Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Venez participer aux Olivades du Téléthon à Eygalières, le dimanche 2 novembre à partir de 8h !

Dans le cadre du Téléthon, la commune d’Eygalières et le Foyer Rural vous proposent de participer à des Olivades.



RDV à 8h sur le parking de la Salle des Fêtes

Les bénévoles vous accompagneront alors pour participer aux olivades (ramassage des olives) sur les terrains communaux.

Avec le soutien du Moulin Cornille de Maussane-les-Alpilles, ces olives seront ensuite transformées en huile d’olive qui sera vendue au profit du Téléthon.



Venez nombreux, pour une heure, deux heures ou la matinée, l’essentiel c’est de participer ! .

English :

Come and take part in the Olivades du Téléthon in Eygalières on Sunday 2 November from 8am!

German :

Nehmen Sie am Sonntag, den 2. November, ab 8 Uhr an den Olivades du Téléthon in Eygalières teil!

Italiano :

Venite a partecipare alle Olivades du Téléthon a Eygalières domenica 2 novembre dalle 8.00!

Espanol :

Participe en las Olivades du Téléthon en Eygalières el domingo 2 de noviembre a partir de las 8.00 h

