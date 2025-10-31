Les Olympiades 2026 Lieu-dit L’Île Bannalec

Les Olympiades 2026 Lieu-dit L’Île Bannalec samedi 4 juillet 2026.

Les Olympiades 2026

Lieu-dit L’Île Hall André Duval Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Créez votre équipe composée de 5 ou 6 personnes, et participez aux olympiades organisées par l’association Jeunesse Sans Frontières.   .

Lieu-dit L’Île Hall André Duval Bannalec 29380 Finistère Bretagne  

L’événement Les Olympiades 2026 Bannalec a été mis à jour le 2025-10-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS