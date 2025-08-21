Les olympiades au Tilcafé Château-Chervix

Les olympiades au Tilcafé Château-Chervix jeudi 21 août 2025.

Les olympiades au Tilcafé

2 Lieu-dit Chamousseau Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-21

Les Olympiades en partenariat avec La Ruelle et La Petite fabrique on vous convie aux olympiades organisées par ces 3 tiers lieux.

On vous a préparé toute une animation avec des jeux, de l’eau, des lots à gagner, des rencontres… Pas besoin d’être bénévole ou de faire partie d’un tiers lieu / café asso pour participer car c’est ouvert à tous·tes.

Possibilité de venir en équipe ou en solo car nous ferons des équipes.

Game number one au Tilcafé

Game number two et remise des prix/podium à la Ruelle le 18 septembre à 18h.

Bien sûr le bar sera ouvert et il y aura de quoi se restaurer. .

2 Lieu-dit Chamousseau Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Les olympiades au Tilcafé

German : Les olympiades au Tilcafé

Italiano :

Espanol : Les olympiades au Tilcafé

L’événement Les olympiades au Tilcafé Château-Chervix a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne