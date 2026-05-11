Les Olympiades de Flavin et soirée Flavin
Les Olympiades de Flavin et soirée Flavin samedi 6 juin 2026.
Flavin
Les Olympiades de Flavin et soirée
À côté du city stade Flavin Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Olympiade par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’Association Flavinoise vous donne rendez-vous le 6 juin. Que vous soyez compétiteurs dans l’âme… ou simplement champions de la rigolade, ces Olympiades sont faites pour vous ! Dès 15h les Olympiades de Flavin, À partir de 19h place à la fête !
Dès 15h les Olympiades de Flavin
Formez votre équipe de 5 à 10 personnes et venez vous affronter dans une ambiance 100 % bonne humeur !
Au programme
Tir à la corde
Course en brouette
Et plein d’autres épreuves surprises
De nombreux lots sont à gagner !
Buvette sur place
À côté du city stade
Les inscriptions sont à 5€ par équipe et ouvertes jusqu’au 30 mai 2026
06.56.75.24.44
07.88.42.71.96
Que vous soyez compétiteurs dans l’âme… ou simplement champions de la rigolade, ces Olympiades sont faites pour vous ! À partir de 19h place à la fête !
Après l’effort, le réconfort
Retrouvez-nous à la Salle Polyvalente pour
un apéro-concert avec Même à 3 on se marre
des foodtrucks pour se régaler
puis à partir de 22h, le Bal des Conscrits animé par DJ COCO
➡️ Entrée du bal 5 €
Venez en famille, entre amis ou entre voisins partager cette belle journée festive avec nous.
On compte sur vous pour mettre l’ambiance et faire vibrer Flavin ! 5 .
À côté du city stade Flavin 12450 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Association Flavinoise is looking forward to seeing you on June 6. Whether you’re a competitor at heart? or simply a champion of fun, these Olympiads are made for you! From 3pm: Olympiades de Flavin, From 7pm: party time!
L’événement Les Olympiades de Flavin et soirée Flavin a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)