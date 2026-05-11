Flavin

Les Olympiades de Flavin et soirée

À côté du city stade Flavin Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Olympiade par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Association Flavinoise vous donne rendez-vous le 6 juin. Que vous soyez compétiteurs dans l’âme… ou simplement champions de la rigolade, ces Olympiades sont faites pour vous ! Dès 15h les Olympiades de Flavin, À partir de 19h place à la fête !

Dès 15h les Olympiades de Flavin

Formez votre équipe de 5 à 10 personnes et venez vous affronter dans une ambiance 100 % bonne humeur !

Au programme

Tir à la corde

Course en brouette

Et plein d’autres épreuves surprises

De nombreux lots sont à gagner !

Buvette sur place

À côté du city stade

Les inscriptions sont à 5€ par équipe et ouvertes jusqu’au 30 mai 2026

06.56.75.24.44

07.88.42.71.96

Que vous soyez compétiteurs dans l’âme… ou simplement champions de la rigolade, ces Olympiades sont faites pour vous ! À partir de 19h place à la fête !

Après l’effort, le réconfort

Retrouvez-nous à la Salle Polyvalente pour

un apéro-concert avec Même à 3 on se marre

des foodtrucks pour se régaler

puis à partir de 22h, le Bal des Conscrits animé par DJ COCO

➡️ Entrée du bal 5 €

Venez en famille, entre amis ou entre voisins partager cette belle journée festive avec nous.

On compte sur vous pour mettre l’ambiance et faire vibrer Flavin ! 5 .

À côté du city stade Flavin 12450 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Flavinoise is looking forward to seeing you on June 6. Whether you’re a competitor at heart? or simply a champion of fun, these Olympiads are made for you! From 3pm: Olympiades de Flavin, From 7pm: party time!

L’événement Les Olympiades de Flavin et soirée Flavin a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)