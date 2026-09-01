Les Olympiades de l’APE Corme-Royal
dimanche 13 septembre 2026 · Corme-Royal
Informations pratiques
Corme-Royal
Les Olympiades de l’APE
Salle Jean Fabier Corme-Royal Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Un maximum de jeux, de rire et de défis pour petits et grands. Épreuves ludiques pour tous les âges, à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.
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Salle Jean Fabier Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 48 91 50
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English :
Plenty of games, laughter, and challenges for all ages. Fun activities for all ages, starting at age 5. Children must be accompanied by at least one adult.
L’événement Les Olympiades de l’APE Corme-Royal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge