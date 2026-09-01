Informations pratiques

Corme-Royal

Les Olympiades de l’APE

Salle Jean Fabier Corme-Royal Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Un maximum de jeux, de rire et de défis pour petits et grands. Épreuves ludiques pour tous les âges, à partir de 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

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Salle Jean Fabier Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 48 91 50

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English :

Plenty of games, laughter, and challenges for all ages. Fun activities for all ages, starting at age 5. Children must be accompanied by at least one adult.

L’événement Les Olympiades de l’APE Corme-Royal a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge