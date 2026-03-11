Les Olympiades de Pâques Quai Cyrano Bergerac

Les Olympiades de Pâques

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion du week-end de Pâques Quai Cyrano organise Les Olympiades de Pâques.

Formez votre équipe et venez relever les défis de Pâques ! Jeux, challenges et surprises vous attendent pour un moment fun et convivial en famille ou entre amis. Qui sera le grand champion des Olympiades ?

Sur réservation & gratuit o Limité à 20 enfants. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Olympiades de Pâques

L’événement Les Olympiades de Pâques Bergerac a été mis à jour le 2026-03-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides