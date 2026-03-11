Les Olympiades de Pâques Quai Cyrano Bergerac
Les Olympiades de Pâques Quai Cyrano Bergerac samedi 4 avril 2026.
Les Olympiades de Pâques
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
À l’occasion du week-end de Pâques Quai Cyrano organise Les Olympiades de Pâques.
Formez votre équipe et venez relever les défis de Pâques ! Jeux, challenges et surprises vous attendent pour un moment fun et convivial en famille ou entre amis. Qui sera le grand champion des Olympiades ?
Sur réservation & gratuit o Limité à 20 enfants. .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
