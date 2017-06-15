Les olympiades des écoles publiques du centre ville!!, 9 rue Joseph Berthou Concarneau, Concarneau

Les olympiades des écoles publiques du centre ville!! Samedi 28 mars, 10h00 9 rue Joseph Berthou Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T13:00:00+01:00

Olympiades de l’école

Petits et grands sont invités à partager un moment ludique et convivial autour de jeux, défis et bonne humeur.

Venez nombreux, on vous attend !

https://www.facebook.com/events/1049920477332914/

9 rue Joseph Berthou Concarneau 9 rue Joseph Berthou Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1049920477332914/ »}] https://www.facebook.com/events/1049920477332914/ AVEN

Olympiades de l’école